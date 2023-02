Atalanta – Lecce, pranzo al Gewiss Stadium. Le probabili formazioni

LECCE – Il Lecce di Baroni arriva a Bergamo per “pranzare” insieme all’Atalanta di Gasperini

Sono 41 i punti in classifica per i bergamaschi, 24 per i salentini.

Una sfida che sulla carte è proibitiva per i salentini che si ritrovano di fronte una delle squadre più in forma del campionato che ormai è una realtà del calcio nazionale ed europeo.

Mister Gasperini dovrà fronteggiare diverse assenze: Scalvini e De Roon sono stati fermati dal giudice sportivo, Zapata si è fermato in allenamento a causa di una lesione di primo grado della coscia destra., e inoltre assenti Hateboer e Pasalic. Rientrano però Muriel e Maehle dopo il turno di squalifica.

Al netto di tutto ciò Gasperini potrebbe decidere di mandare in campo Musso tra i pali, Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa; a centrocampo Zappacosta, Ederson, Koopmeiners e Maehle; e in tridente formato da Lookman, Hojlund e Boga.

Mister Marco Baroni dovrebbe opporre al 3-4-3 di Gasperini il suo 4-3-3. Deve fare a meno di Gonzalez squalificato e di Umititi acciaccato e potrebbe schierare Falcone tra i pali; Gendrey, Baschirotto, e uno tra Ceccaroni e Tuia al centro con Gallo a sinistra; Blin, Hjulmand e Askildsen in mezzo al campo e in avanti Strefezza, Colombo, Di Francesco.

All’andata terminò due a uno per i giallorossi con i gol di Baschirotto e Di Francesco e di Zapata per l’Atalanta.

Fischio d’inizio alle ore 12.30, arbitra Marco Piccinnni di Forlì. Telecronaca su DAZN e SKY, radiocronaca su Radio Rama.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

ARBITRO: Marco PICCININI di Forlì

ASSISTENTI: Filippo BERCIGLI di Firenze e Dario CECCONI di Empoli. IV uomo Francesco COSSO di Reggio Calabria

IN SALA VIDEO: al VAR Aleandro DI PAOLO di Avezzano, AssistenteVar Salvatore LONGO di Paola