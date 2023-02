A Milano, un Carnival Party dal CuoreAmico

MILANO- La solidarietà dal CuoreAmico accende anche Milano e lo fa in occasione della festa più colorata dell’anno, ossia il Carnevale. L’iniziativa è stata fortemente voluta da un salentino d’hoc, ossia Giorgio Tramacere, un vigile del fuoco in servizio nel capoluogo Lombardo e fondatore del gruppo “Salentini lontani ma vicini”.

Un evento diverso dal solito, ricco di maschere, colori e tanto divertimento, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, che erano tutte lì per un progetto ancora più ambizioso: raccogliere fondi per aiutare i bambini speciali della onlus salentina CuoreAmico.

E in quest’occasione, vi ricordiamo che, così come loro, tutti voi potete contribuire a mettere in moto la grande macchina della solidarietà, organizzando eventi e tanto altro, con l’immancabile cuore colorato e il suo salvadanaio speciale. CuoreAmico batte sempre e ovunque