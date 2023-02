V. Francavilla, Calabro: “Il Crotone? Metterci il cuore”

FRANCAVILLA FONTANA – Per la Virtus Francavilla di Antonio Calabro alla Nuovarredo Arena arriva il Crotone, secondo in classifica e del neo mister Lamberto Zauli, e il tecnico dei salentini Antonio Calabro ha presentato così il match contro i calabresi: “Il Crotone è una squadra di qualità, non bisogna farla ragionare. Bisogna prenderla alta e poi riprenderla nelle ripartenze. Sappiamo leggere le situazioni di gioco, è un avversario importante ed è un modo per i miei giocatori per mettersi alla prova. Domani si deve giocare con il cuore, questo è fondamentale”.

Poi, il tecnico salentino entra più nel dettaglio del match: “In settimana abbiamo avuto qualche problema, ci sono difficoltà. Dobbiamo essere bravi a compattarci e a unirci, sapendo che nelle difficoltà posiamo dare il meglio. Dobbiamo rimanere concentrati sull’avversario e vogliamo chiudere il discorso salvezza. Ci sono delle certezze e delle incognite su questa gara. Il Crotone vanta giocatori importanti in ogni reparto, ha fatto risultati importanti. L’incertezza viene dal fatto che hanno cambiato allenatore, potrebbero esserci in questo caso variazioni. Non dobbiamo farli ragionare, bisogna stare alti e allo stesso momento saper rimanere compatti e poi colpire in contropiede. La squadra sa leggere le situazioni, serve metterci il cuore ed essere lucidi a livello mentale”.

Si gioca domani alle 14:30 per la 28esima giornata di serie C, girone e C: arbitra Mario Saia della sezione Aia di Palermo.