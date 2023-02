V. Francavilla, domani un calcio alle barriere, domenica c’è il Crotone

La Virtus Francavilla prepara la sfida di domenica con il Crotone, con la consapevolezza che nonostante la forza dell’avversario che arriva nel Salento con il nuovo allenatore Zauli, dopo l’esonero di Lerda, bisogna vincere. L’appuntamento è domenica alle 14.30 e la gara è valida per la 28esima giornata del Girone C del Campionato di serie C.

Intanto domani alle 15.30 pressò la Nuovarredo Arena si terrà l’open day dedicato al progetto Integration League, il nuovo torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea.

Questo progetto è promosso dalla Lega Pro con il supporto di UNHCR e Project School e il cofinanziamento dell’Unione Europea e si pone l’obiettivo di superare barriere culturali, linguistiche, caratteriali, e rimettere al centro le persone attraverso il gioco del calcio. All’evento parteciperà il Team Manager Nazionale Lega Pro e referente progetto, Paolo Pastore.