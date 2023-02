Tar, si inaugura il nuovo anno: “il giudice non deve colmare i vuoti legislativi”

LECCE – “Il giudice non può e non deve colmare i vuoti legislativi o rimediare all’incapacità della politica“. Sarà questo uno dei passaggi chiave della relazione annuale stilata dal presidente del Tar Lecce, Antonio Pasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che si terrà questo sabato mattina.

Tra bilanci, sfide e auspici, il presidente parte da un assunto chiaro: i giudici amministrativi, a dispetto di quanto sta accadendo, non possono e non devono sostituirsi al Legislatore. “Ci sono aspetti in capo alla politica che migrano, ingiustamente, nella aule di tribunale” rimarca Pasca.

Ci sono poi altri temi, altrettanto scottanti, che pure saranno affrontati in questo 75esimo anniversario del Tribunale Amministrativo, incluso quello delle riforme e della logistica del sistema Giustizia.

Per ciò che riguarda, più nel dettaglio, i contenziosi più ricorrenti in questo territorio, il dato è chiaro: riguardano ambiente e demanio. In calo invece – per la prima volta – i contenziosi legati alle interdittive antimafia.

Dunque riforme, federalismo, sovraesposizione del giudice amministrativo: questi i passaggi focali del bilancio annuale del presidente Pasca, che questo sabato mattina dalle 10.15 si potrà ascoltare in diretta su TeleRama.