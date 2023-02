Multato, insultò vigilessa: condannato per oltraggio

POGGIARDO – Per aver insultato la vigilessa che lo aveva multato per aver parcheggiato in modo irregolare, un pensionato di Poggiardo incassa una condanna in primo grado a quattro mesi di reclusione, per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

La sentenza, che porta la firma della giudice Valeria Fedele, è arrivata nelle scorse ore. Il 65enne, difeso dall’avvocato Luca Laterza, è stato invece assolto dall’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, dacché – tradotto in soldoni – il suo atteggiamento non ha ostruito il lavoro dell’agente, ma è intervenuto a posteriori rispetto alla sanzione già elevata.

I fatti risalgono all’ottobre del 2020. Il 65enne era andato a fare la spesa nel suo paese parcheggiando l’auto in modo non regolare. Il mezzo non è passato inosservato agli occhi della pattuglia di Polizia Locale che in quel momento era in zona e così, all’uscita del supermercato, sul parabrezza l’uomo si è ritrovato la multa. A quel punto ha raggiunto l’agente che era ancora nei paraggi, apostrofandola in strada, più volte, come “vigliacca”. La sua era l’unica auto multata, il ché lo ha spinto a considerarsi vittima di un’ingiustizia alla quale doveva ribellarsi.

Tramite il suo avvocato, ricorrerà in Appello.