Larizza, Gioiella Prisma: “Gara che vale una stagione, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”

TARANTO – Gli occhi dell’Italia puntati addosso alla sfida tra Gioiella Prisma Taranto ed Emma Villas Siena, in diretta su Rai Sport e su Volleyballworld.tv, una gara che vale una stagione intera. Il perché è presto detto, le due squadre stazionano all’ultimo posto in classifica del maggior campionato di volley nazionale, la Superlega.

Ne ha parlato il centrale rossoblù Jacopo Larizza, uno dei protagonisti della vittoria per 3 a 1 e autore di sette punti a muro:

“Il match d’andata fu molto positivo per noi, sicuramente un bel ricordo, ma ormai è nel cassetto, è passato un girone, Dobbiamo concentrarci solo sulla gara di sabato. Ci stiamo preparando bene, il livello è l’intensità è alta da martedì, quando abbiamo ripreso con la tecnica, stiamo facendo il massimo per presentarci nel miglior modo a questa importantissima partita”

La società tarantina con la politica dei prezzi ridotti per tutti, con lo slogan uniti si può, conta di riempire il palazzetto per avere nella passione dei tifosi l’uomo in più, anche Larizza fa il suo appello:

“Sicuramente è una bellissima iniziativa, questa è una partita che per noi può valere una stagione, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno di vedere il PalaMazzola pieno, non vogliamo deluderli, mi unisco anche io all’appello della società e invito tutti i fantastici tarantini a sostenerci, sabato alle 18 al PalaMazzola, perché uniti si può”.