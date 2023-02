Domani la rifinitura: Strefezza a riposo, differenziato per Umtiti

LECCE – Tutto pronto in casa Lecce per la gara di domenica a Bergamo , delle 12:30, con l’Atalanta.

La comitiva giallorossa si è ritrovata questa mattina all’Acaya, agli ordini di mister Marco Baroni e del suo staff, per una seduta d’allenamento.

Sempre assenti Dermaku e Pongracic, mentre Strefezza è rimasto a riposo a causa di uno stato influenzale.

Lavoro personalizzato, invece, per il francese Umtiti.

Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, la conferenza stampa del mister fiorentino e subito dopo la partenza per Bergamo con un volo charter, dove viaggerà anche la formazione Primavera 1 di mister Coppitelli, che sarà impegnata domenica a Genova con la Samp.

Infine, il settore ospiti, 1.600 posti, dello “Gewiss Stadium ” risulta sold out già dalla giornata di giovedì . Ci sarà, quindi, il pubblico delle grandi occasioni per una gara che si prospetta vietata ai deboli di cuore.