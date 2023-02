Di Carlo, HDL Nardò: “Gara difficile ma ghiotta occasione per fare un passo in avanti”

LECCE – Proseguono gli allenamenti di HDL Nardò in vista del derby che domenica giocherà a San Savero.

Allianz Pazienza ha 14 punti in classifica e ha bisogno di punti per provare a tirarsi fuori dalla zona calda, al momento staziona al penultimo posto. Nardò invece con una vittoria darebbe uno strappo definitivo e potrebbe mettere un punto esclamativo su una salvezza diretta e magari pensando gara dopo gara potrebbe sognare in grande.

All’andata terminò 80-72 per il Toro.

Coach Di Carlo è cosciente che il suo Nardò è sulla buona strada ma predica umiltà e attenzione e presenta la gara così:

“Una partita difficilissima, non dobbiamo mai dimenticare quanto faticammo per vincere in casa. San Savero è una squadra contro la quale giocandoci si fa fatica negli accoppiamenti difensivi, quindi bisogna trovare la lucidità giusta per venirne a capo. Loro dopo l’ultima vittoira a Ferrara, ripartono con grande slancio per finire questa regular season nel migliore dei modi; per noi, quindi, partita in trasferta, partita contro una squadra ostica da affrontare, di contro ci giochiamo la prima opportunità per fare un salto decisivo verso i primi nove posti, e non dico che è un primo match ball ma è una prima ghiotta possibilità per fare un passo verso la salvezza”.