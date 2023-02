Basket in carrozzina, serie B, aria di derby: c’è Lecce-Bari

LECCE- Domani è il giorno del derby nel campionato di basket in carrozzina di serie B, nel girone D si trovano di fronte Lecce e Bari.

La Lupiae Team Salento è al secondo posto con 8 punti, al primo c’è Taranto che sembra imbattibile ed ha 12 punti. Al terzo posto c’è proprio il Bari, quindi una vittoria del Lecce ipotecherebbe il secondo posto.

Questa è decisamente una stagione sportiva sorprendente, che Lupiae Team Salento sta vivendo, essendo ripartita da un nuovo assetto di forze in campo non era semplice rimanere ancora una volta in alta quota in questo avvincente campionato.

Accedono le prime due di ogni girone ai play off e se Taranto sembra già oltre, Lecce deve continuare a stupire e battendo Bari metterebbe un bel punto esclamativo sul girone.

Un bel momento che Francesco Genchi, ex di turno, al suo primo anno in maglia gialloblu, così riassume: “Sin qui ci stiamo proprio divertiti. Di conseguenza il mio bilancio personale è più che positivo. Certo – continua l’ex giocatore del Bari – all’inizio ho scontato una inevitabile fase di adattamento agli schemi in una squadra che da ben cinque anni gioca a memoria sotto la guida di coach Andrea Calò. Schemi – conclude Genchi- che, allenamento dopo allenamento, ho recepito, fatto miei e portato a conclusione con una certa soddisfazione sotto canestro”.

Appuntamento alle ore 17.00 di sabato al PalaVentura di Piazza Palio a Lecce, ingresso gratuito.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea, telecronaca curata da Pino Montinaro e Piergiogio Fiorentino.