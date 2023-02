Virtus Francavilla, bisogna rimettersi in cammino

Rimettersi in cammino, ricominciare a vincere, anche di fronte al proprio pubblico, dove è un vero rullo compressore, e vendicare la partita d’andata che terminò 3 a 0. Questa è la missione della Virtus Francavilla che domenica alle 14.30 ospiterà il Crotone. Arbitro dell’incontro Mario Saia della sezione AIA di Palermo.

Il fischietto di Palermo dirigerà per la terza volta i biancazzurri. I precedenti risalgono alla stagione 2018/2019 con Paganese e Monopoli in trasferta.

Per Saia sono 67 le presenze in serie C.

I calabresi si presentano nel Salento dopo una settimana calda a causa della decisione di esonerare Lerda e si affidare la squadra a Lamberto Zauli.