Taranto, via D’Alò Alfieri angolo via Giusti: fiamme in uno stabile disabitato, rifugio per senza tetto

Ancora un appartamento in fiamme a Taranto. Ad essere interessato dall’incendio un immobile disabitato in via D’Alò Alfieri all’angolo con via Giusti. A dare l’allarme ai vigili del fuoco questa mattina intorno alle 8 alcuni residenti della zona allarmati dal denso fumo nero proveniente dal primo piano dell’edificio.

Ancora poco chiare le cause che hanno provocato l’incendio anche perché l’immobile non è fornito di utenze in quanto da tempo evacuato dalla Polizia Locale. Sembra che spesso venisse però occupato abusivamente da persone senzatetto in cerca di un rifugio, anche se all’interno non è stato trovato nessuno. Messo in salvo solo un uomo che occupava l’appartamento accanto insieme al suo cane. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Tra le possibili cause al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco, il bruciare di qualche pezzo di legno per riscaldare gli ambienti da parte degli stessi occupanti.

Solo il 25 gennaio un altro locale ad uso deposito ubicato al piano terra sempre in via D’Alò Alfieri era stato distrutto da un altro incendio.

Resta il grave stato di degrado in cui versano numerosi edifici abbandonati della zona dove vengono abbandonati e accatastati rifiuti di ogni genere e numerosi suppellettili. Ci si augura in un intervento urgente di bonifica degli stabili affinché in futuro vengano evitati episodi simili a quelli che si sono verificati nelle ultime settimane.