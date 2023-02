Falaschi: “Con Siena gara fondamentale, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”

TARANTO – L’attesa è tanta, cresce l’ansia, lievita la passione, tra gli appassionati di pallavolo a Taranto perché sabato la Gioiella Prisma ospita Siena.

Proprio con Siena, il Taranto, staziona all’ultimo posto della Superlega con 14 punti. E adesso si ritrovano di fronte in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio; per questo motivo la società rossoblù ha convocato tutti i tifosi al PalaMazzola per sabato alle 18.00. Lo slogan è “Uniti si può”. Tutti i biglietti costano 7 euro.

E dopo l’appello del presidente Bongiovanni e del coach Di Pinto, arriva anche quello del capitano. Marco Falaschi. che parte proprio dall’iniziativa della società di abbassare i prezzi:

“Iniziativa lodevole della nostra società perché avvicina non solo i ragazzi ma tutta la città a noi, ne abbiamo bisogno sappiamo che è una partita importante, quasi fondamentale, abbiamo una settimana corta per arrivare a sabato pronti, speriamo con tutti gli effettivi pronti per mantenere questa massima serie, perché la vogliamo e ci teniamo”.