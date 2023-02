“Fairtrade”: il progetto per una cultura della legalità

MAGLIE – Si svolge a Maglie, in questi giorni la fase centrale del progetto FAIRTRADE Italia, che ha come obiettivo quello di garantire che tutti gli studenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile. E come obiettivo specifico quello di aumentare la consapevolezza dei giovani sull’importanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel contesto agricolo nazionale e internazionale. Fairtrade Italia ha proposto un progetto di sensibilizzazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che faccia riflettere i ragazzi sulle problematiche di sfruttamento lavorativo e violazione dei diritti umani nelle filiere agricole italiane. Sono stati avviati due percorsi per applicare le conoscenze apprese in due principali ambiti:

1 – Sistema di certificazione e auditing – in collaborazione con l’IIS Egidio Lanoce di Maglie

2 – Campagna di sensibilizzazione e marketing per la sostenibilità – in collaborazione con l’IIS Fabio Besta di Treviso.

In questi giorni sono in corso momenti di scambio tra gli studenti coinvolti, che si sta tenendo a Maglie, per far sì che i due percorsi possano interagire tra di loro e raggiungere obiettivi condivisi.

Gli studenti di Treviso, arrivati a Maglie nella serata di martedi, ieri sono stati in visita , insieme agli studenti della classe 5TA dell’IISS LANOCE, presso l’Azienda Agricola Taurino di Squinzano.

Nel pomeriggio di ieri entrambi gli Istituti hanno partecipato a Incontri culturali. Questa mattina altri momenti importanti.