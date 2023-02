New Basket Brindisi, la vittoria contro Verona entra nella storia. Ecco perché

BRINDISI – Periodo d’oro per la Happy Casa Brindisi che domenica scorsa contro Verona ha inanellato la quarta vittoria consecutiva. Un risultato che consolida le certezze di un gruppo che si è finalmente ritrovato e che lo rilancia nel panorama cestistico nazionale. Il 102-68 ottenuto dagli uomini di coach Vitucci, però, va oltre tutto questo ed entra nella storia del club biancazzurro.

In Serie A, infatti, questo successo rappresenta la seconda miglior prova per punti di scarto tra le gare giocate in casa. I 34 punti con cui la Happy Casa ha superato la Tezenis sono secondi soltanto ai 36 con cui Brindisi superò Pesaro nella stagione 2014/15 nel match della prima giornata di campionato, quando finì 92-56.

Considerando anche le gare in trasferta, poi, la sfida di domenica scorsa si piazza al terzo posto, superata anche dalla vittoria a Biella nella stagione 2012/13 per 35 punti (59-94).

E poi un altro dato su cui riflettere. Brindisi non aveva mai superato quota 100 punti segnati in questa stagione; l’ultima volta di un punteggio a 3 cifre è stata rappresentata dai 105 punti segnati nell’annata scorsa contro la Fortitudo Bologna (105-93).

Insomma, per la società del presidente Marino si tratta di un nuovo record stagionale per percentuale da due punti della stagione, realizzando 18 tiri su 29 tentativi. E ancora, seconda prova da tre punti (15/29 – 51.7%) che porta la percentuale totale dal campo al 56.9%, la migliore in questa stagione. La seconda percentuale Brindisi l’ha ottenuta in due diverse gare, una delle due è proprio il match andata contro Verona, chiuso con la vittoria della Tezenis per 100-97.

130 la valutazione di Brindisi contro Verona, mai così alta in questo campionato data dall’ottima prestazione al tiro combinata con i 37 rimbalzi catturati e i 20 assist.