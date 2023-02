Schipa, mister U18 Lecce: “Punto pesante con la Roma. A Bergamo il Lecce farà una grande partita”

LECCE – Un momento felice per il Lecce e per il suo settore giovanile, se la prima squadra allenata da Baroni naviga in acque calme, anche l’Under 18, così come la squadra Primavera, staziona a ridosso della vetta. Mister Simone Schipa, allenatore dell’Under 18 seconda dietro la Roma, ne ha parlato a Piazza Giallorossa:

“Stiamo lavorando, ci stiamo impegnando, ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni in giro per l’Italia, si parla del Lecce e questo è un primo risultato.

Questo gruppo l’ho preso in Under 16, poi l’ho portato avanti in Under 17 e adesso in Under 18. Questo è un campionato nuovo che nasce in virtù delo stacco che c’era tra Under 17 e Primavera che è un Under 19”.

Poi parla della prima squadra e del pareggio con la Roma:

“È un punto pesante, si è sempre detto che quando non si può vincere l’importante è non perdere. Un punto fa sempre classifica. Poi se lo prendi con la Roma, contro squadre importanti vale ancora di più”.

Infine, Schipa, leccese doc, si parla del prossimo turno, sarà una domenica particolare, i suoi ragazzi affrontano la terza in classifica la Fiorentina e la squadra di Baroni va a Bergamo per affrontare l’Atalanta:

“Giochiamo domenica alla 15 al Kick Off, Lecce-Fiorentina, seconda contro terza.

Il Lecce invece va a Bergamo, troverà una squadra diversa ma anche il Lecce è cresciuto, crescita complessiva dei singoli e di squadra che ci lascia ben sperare; ci penserà mister Baroni, sicuramente il Lecce farà una grande partita”.