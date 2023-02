Gioiella Prisma missione salvezza: uniti si può

TARANTO – Gioiella Prisma Taranto dai suoi profili social chiama a raccolta i tifosi per l’importante sfida di sabato con il Siena che potrebbe valere una stagione intera. La salvezza nel massimo campionato di volley nazionale passa tutta da questa sfida.

L’allenatore Di Pinto lo aveva già detto al termine della gara perduta a Modena, sabato serve il pubblico per lottare insieme:

“È difficilissimo fare punti in Superlega, importante è crederci e provarci sempre, prima o poi qualcosa di buono riusciremo a farla. Ci giochiamo tutto sabato prossimo con Siena, quindi siamo concentrati su questa gara; è una partita che diventa o la va o la spacca, quindi bisogna metterci cuore, testa tutti quanti e abbiamo bisogno del grandissimo pubblico e di tutta la città, ne abbiamo bisogno perché è una partita che può valere l’anno”.

E nelle ultime ore è partita l’iniziativa “Taranto nel cuore”, con l’ashtag #unitisipuò la società rossoblù ha deciso di vendere tutti i biglietti a prezzo popolare, solo 7 euro, incluso il costo della prevendita.

“Chiamiamo a raccolta tutta la città che ama i colori rossoblu – ha dichiarato il presidente della Gioiella Prisma Taranto, Antonio Bongiovanni – Sabato sera il senso di appartenenza dei tarantini sarà fondamentale per supportare i ragazzi in campo. Per la gara contro i toscani la Gioiella Prisma Taranto ha bisogno della propria gente – conclude il massimo dirigente ionico – e del calore che solo i tarantini ed i pugliesi sanno trasmettere”.