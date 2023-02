Autonomia differenziata: l’avvocato Portaluri nel Comitato tecnico scientifico per i Lep

LECCE – Si entra nel vivo dei procedimenti relativi all’autonomia differenziata.

Come preannunciato nei giorni scorsi, il Ministro degli affari regionali Roberto Calderoli ha chiesto ad alcuni costituzionalisti, amministrativisti ed economisti italiani la disponibilità a far parte di un Comitato tecnico-scientifico, funzionale alla determinazione dei LEP relativi ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il Comitato – si legge nella nota – opererà nella fase di determinazione dei LEP supportando la Cabina di regia prevista dall’ultima legge di bilancio.

Composto – prosegue la nota – da accademici di chiara fama ed eminenti rappresentanti delle istituzioni, il Comitato formulerà proposte per la individuazione delle materie o ambiti di materie da includere tra i livelli essenziali delle prestazioni.

Dato il rilievo e la delicatezza del tema, è necessario – conclude la nota – che la valutazione sia svolta da un organismo altamente qualificato e super partes, qual è appunto il Comitato tecnico-

Scientifico.

Fra gli accademici italiani invitati a costituire questo importante organismo vi sono tre docenti di Unisalento: i professori Pier Luigi Portaluri, Vincenzo Tondi della Mura e Mario Esposito.