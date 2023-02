Rapina violenta in casa di un’anziana, acciuffata una coppia

MORCIANO DI LEUCA- Con in testa un passamontagna, entrò in casa di un’anziana donna, la strattonò facendola cadere e la rapinò, portando via un portafoglio custodito in una borsa e 150,00 euro in contanti, per poi dileguarsi facendo perdere ogni traccia.

Succedeva nel pomeriggio del 14 novembre a Morciano di Leuca. La vittima, vedova e pensionata, vive da sola in un’abitazione al piano terra. Aveva temporaneamente lasciato aperta la porta d’ingresso e si era recata in cucina, dove è stata raggiunta e aggredita dall’intruso. La vittima fu soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Panico di Tricase.

Immediatamente partirono le indagini dei Carabinieri della stazione di Salve con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase.

Ora, a distanza di tre mesi, il cerchio si è stretto attorno a una coppia del basso Salento. La stessa aliquota operativa dei carabinieri ha denunciato a piede libero per rapina in concorso, per Concorso in lesioni personali e per indebito utilizzo di carta di pagamento un uomo e una donna cinquantenni. A conclusione di un’articolata e complessa attività di indagine, supportata dalle testimonianze raccolte e dall’acquisizione e dall’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno raccolto a carico della coppia diversi elementi che li collegano alla rapina violenta.