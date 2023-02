Ladri nella notte in ospedale: via con gli incassi dei ticket

CAMPI SALENTINA – Non è ancora chiaro se abbiano agito sabato o domenica, verosimilmente con la complicità del buio. Certo è che qualcuno si è introdotto all’interno degli uffici del presidio ospedaliero di Campi Salentina, fuggendo con l’incasso dei ticket.

La scoperta è avvenuta questo lunedì mattina, quando i funzionari dell’economato del distretto Sanitario campiota, al loro arrivo, hanno trovato la porta d’ingresso forzata e la cassaforte era sparita. Il valore del contenuto al suo interno, proveniente dal ricavo dei ticket, è ancora in fase di quantificazione. Ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Dopo la scoperta, gli operatori del presidio ospedaliero di via Taranto hanno chiesto l’intervento del 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia locale, che si sono occupati dei rilievi di rito per cercare di ricostruire l’accaduto. Le ricerche però, sono rese ancor più difficili dall’assenza di videocamere di sorveglianza all’interno del luogo del furto. Ancora pochi gli elementi per poter completare le indagini, un lavoro che non si prospetta per nulla semplice, dal momento che non si sa neppure se i malviventi abbiano potuto agire sabato o domenica.

Per ottenere informazioni utili riguardo l’accaduto, le forze dell’ordine hanno ascoltato il funzionario responsabile dell’Ufficio, un 60enne del posto.

Inoltre gli uffici sono sprovvisti di servizio di vigilanza privata e di copertura assicurativa, servizi utili ad evitare l’avvenimento di questi spiacevoli episodi.