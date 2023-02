Basket in carrozzina, Taranto inarrestabile, con il Catania termina 100-15

Continua la marcia inarrestabile nel Girone D del campionato di serie B di basket in carrozzina, della Cisa Boys Taranto che inanella la sesta vittoria consecutiva e batte il Catania con un punteggio che non lascia dubbi sull’andamento della gara: termina 100 a 15 all’Orazio Falco di Palagiano.

Già dal primo quarto i taranti mettono il turbo e in modo spettacolare lo chiudono 27 a 2. Il secondo termina 49 a 6. Al rientro nel terzo continua lo show rossoblù ed è 69 a 13. Al suono della sirena il tabellone evidenzia il 100 a 15. Miglior realizzatore della partita il brasiliano Cardono con 29 punti.

Al termine della gara ne hanno parlato il coach Egidio L’Ingesso e il presidente e capitano Domenico Latagliata.

“Oggi hanno giocato tutti i ragazzi, hanno pressato lasciando poco spazio agli avversari – ha affermato il coach L’Ingesso – il punteggio dice tutto”.

“Gara perfettissima – ha detto il presidente e capitano Latagliata- i ragazzi sono carichi, ci stiamo allenando assiduamente per raggiungere i nostri obiettivi, inizialmente i play off poi tutto quello che verrà sarà in più”.