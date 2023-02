La forza di Nicolas: inseguendo i sogni oltre ogni ostacolo

CASARANO – Una passione grande che, piano piano, sta diventando il suo futuro, la sua professione. Perché lui è caparbio, non si ferma davanti a nulla, gli ostacoli gli danno ancora più forza. E i sogni li insegue. Vi presentiamo Nicolas, Nico per gli amici, Congedo.

Andiamo a trovarlo sul posto di lavoro, in un’officina meccanica di Casarano. È qui che viene ogni pomeriggio, per un progetto di alternanza scuola-lavoro ora prolungato, e che lui spera possa diventare il suo mestiere. La storia di Nicolas inizia con una tragedia e diventa, poi, un’avventura intensa che oggi è un grande, grandissimo insegnamento. Nico è di Ruffano, quando aveva 9 mesi era in auto con i suoi genitori e avvenne un terribile incidente stradale. Morirono sia la sua mamma che il suo papà e lui perse l’uso delle gambe. Quindi non ha mai camminato. Quell’incidente lo ricordano tutti, fu uno choc, e grande fu l’affetto per quel bimbo dal destino atroce.

Oggi, però, quel bimbo è diventato un ragazzo di 18 anni dalle mille risorse: non si ferma mai, fa mille cose ed è un esempio meraviglioso per tutti.

E se gli chiedi di inviare un messaggio a chi come lui dovesse ritrovarsi con un grosso impedimento fisico, non ha dubbi: “Di andare avanti e non fermarsi mai, senza voltarsi indietro. Sempre avanti”.

