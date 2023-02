Il Taranto torna a casa con un punto pesante. Contro la Juve Stabia finisce 0-0

LECCE – Juve Stabia e taranto hanno cercato di superarsi nel finale, ma la partita è terminata a reti bianche. Sono stati i padroni di casa a cercare fino alla fine il gol, ma pure la formazione tarantina ha avuto un’occasione. Un pari che tutto sommato va più che bene al Taranto.

Per la Juve Stabia un punto dopo due sconfitte consecutive: è il primo risultato utile per Pochesci subentrato a Colucci.

La Juve Stabia si è schierata con Barosi in porta; Maggioni, Cinaglia, Altobelli e Mignanelli in difesa; Scaccabarozzi, Bernardocco e Ricci a centrocampo; Guarracino, Zigoni e Pandolfi in attacco.

Il Taranto ha risposto con Vannucchi in porta; Evangelisti, Antonini e Formiconi in difesa; Mastromonaco, Romano, Mazza, Crecco e Ferrara a centrocampo; Bifulco e Tommasini in attacco.

All’85’ D’Agostino, ha calciato fuori da buona posizione. Tre minuti dopo, all’88’, gli stabiesi hanno centrato la base del palo e, infine, con Silipo, all’89’ ha impegnato Vannucchi con una bordata dal limite.

La squadra rossoblu, sempre nell’infuocato finale, ha avuto la sua occasione con Labriola (87’) dopo l’uscita a vuoto di Barosi.

Al 29’ uscita di Vannucchi al limite della propria area, Pandolfi manca la conclusione.

Poco dopo la mezzora (32’) punizione di Scaccabarozzi, Vannucchi la vede all’ultimo momento e si salva in angolo.

Al 37’ il Taranto va vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato di Tommasini, ma la posizione dell’attaccante rossoblu è irregolare.

