Il Brindisi torna alla vittoria; tre punti in rimonta in trasferta con il Lavello

Il Brindisi contro il Lavello, in trasferta, si sveglia nella ripresa e torna al successo.

Ciro Danucci manda in campo dal primo minuto Maltese, confermando quasi totalmente il resto della formazione dell’ultimo tunro.

Nel primo tempo il copione non cambia, è lo stesso delle ultime uscite, con i biancazzurri che fanno la gara ma sprecano sotto porta. Sono tante le palle gol sbagliate da Santoro, Malaccari e Felleca che si perde in dribbling senza concludere.

La storia non cambia nella ripresa, sembra di rivedere un film già visto In diverse occasioni. La svolta arriva con il vantaggio dei padroni di casa, Maione sfrutta in ripartenza un rimpallo favorevole e porta in vantaggio il Lavello al 60’. Questa volta, però, arriva la reazione ed è Felleca a guidare la rimonta, al 69’ direttamente su calcio di punizione trova l’angolino giusto. Successivamente si procura un rigore che lui stesso trasforma (al 76’) regalando il vantaggio ai suoi.

La squadra di Danucci per il resto della gara non corre grossi rischi e dopo 5 minuti di recupero porta a casa tre punti fondamentali per il campionato. Nel prossima turno il Brindisi ospiterà la Nocerina.

IL TABELLINO LAVELLO: Trapani, Bruno, Puntoriere, Maione, Bramati, Darini, Grande, Pipolo, Golia, Scalon, Romano (67′ Acampora). A disposizione: Cassano, Delgado, Di Stasio, Romano, Francia, Sessa, Collura, Garcia. Allenatore: Karel Zeman. BRINDISI: Di Fusco, Esposito, Gorzelewski, Cancelli, Felleca (87′ Triarico), Valenti, Malaccari (88′ Baldan), Sirri, Palumbo (57′ Opoola), Santoro (68′ Ceesay), Maltese (57′ Diouf). A disposizione: Dammacco, De Rosa, Stauciuc. Allenatore: Ciro Danucci. MARCATORI: 60′ Maione (L), 69′ e 76′ Felleca (B). AMMONITI: 34’pt Pipolo (L).

A.Contaldi