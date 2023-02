Happy Casa Brindisi straripante, con il Verona un poker da 102 punti

BRINDISI – Basket spettacolo al PalaPentassuglia: Happy Casa Brindisi di fronte a 3500 cuori biancazzurri vince con Tezenis Verona in modo largo e convincente, inanellando la quarta vittoria consecutiva.

Il primo quarto si chiude 25-19, il secondo 48-40. Al rientro Verona prova a rialzare la testa ma Brindisi mostra i muscoli e si arriva nell’ultimo periodo sul 70-59. Poi la squadra di Vitucci dilaga e la gara si chiude con la tripla di Bowman che fissa il risultato sul 102 – 68.

Harrison, Bowman, Bayehe, Reed, Burnell, Lamb e Perkins infiammano i tifosi con giocate spettacolari e con una scioltezza che mai si era vista in questa strana stagione in cui, dopo una prima parte di risultati altalenanti, sta regalando sorrisi a tutti i tifosi della Stella del Sud.

Non c’era modo migliore per la New Basket di arrivare alla sosta dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e poi alla nazionale, sale a 20 punti, si lascia la crisi alle spalle, e si ritrova a pari punti con Trento e Varese tra quinto e settimo posto. Si torna in campo il 5 marzo e Brindisi ripartirà in trasferta da Pesaro.