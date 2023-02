Bimbo di quattro anni cade dal balcone, salvo per miracolo

LUCUGNANO – Forte spavento a Lucugnano, dove un bimbo di quattro anni e mezzo è caduto dal balcone della sua abitazione, facendo un volo di circa quattro metri. Tragedia sfiorata nella frazione di Tricase, il piccolo fortunatamente, dopo essere stato trasportato in codice rosso in ospedale, non ha subito gravi conseguenze.

L’incidente è avvenuto in pochi istanti. Stando alle prime ricostruzioni, il bambino, in un momento di distrazione dei genitori, si sarebbe sporto troppo dal balcone di casa, per poi cadere a terra a pochi passi dal padre, che nel frattempo era intento a smontare delle luci. All’improvviso uno strano rumore e la drammatica scoperta. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e poi la corsa in ospedale, il “Panico” di Tricase. Miracolosamente il piccolo malcapitato, nonostante il colpo alla testa, non ha riportato alcun trauma cranico, solo una frattura alla gamba destra e nessuna altra grave conseguenza.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Tricase, che ora indaga sulla vicenda.

Il piccolo è intanto ancora ricoverato e sotto osservazione da parte del personale medico dell’ospedale. Il peggio per fortuna è stato scongiurato.

Mariafrancesca Errico