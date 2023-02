Vede un uomo dar fuoco ad un’auto, spara e mette in fuga il malvivente

CASARANO – Si accorge che qualcuno sta per dare fuoco all’auto del cugino ed esplode dei colpi di pistola in aria mettendo in fuga il malvivente.

È successo nella notte a Casarano: intorno alle 2, i carabinieri sono intervenuti in Via Vittorio Emanuele dove poco prima un uomo aveva notato in strada un soggetto in procinto di dare fuoco all’autovettura del cugino, una Mercedes.

Le indagini sono ora nelle mani dei Militari della locale Compagnia.

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato di altri spari nella notte sempre a Casarano, quando qualcuno ha esploso dei colpi di fucile contro due auto parcheggiate nel giardino dell’abitazione del titolare di un negozio.

Alessandro Baffa