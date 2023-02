Tenta il furto d’acciaio per 20mila euro in un’azienda: arrestato 27enne

DISO – Furto di acciaio, nella notte, a Diso. Un 27enne di Casarano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Spongano. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in uno stabilimento industriale mentre tentava di asportare numerosi dischi in acciaio del valore complessivo di circa 20.000 euro. Il 27enne, che aveva già commesso in passato diversi furti di rame in quell’azienda e per questo era era oggetto di un mirato servizio di osservazione, si trova adesso agli arresti domiciliari.