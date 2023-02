Taranto, esame di maturità con la Juve Stabia

La curiosità è tanta in casa Taranto calcio per vedere come mister Capuano schiererà la squadra nella trasferta di Castellammare Stabia. Si gioca domani alle 14.30 ed arbitra Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.

La squadra dopo la vittoria con il Latina è più serena, è stata una settimana di allenamenti tranquilla.

Il tecnico rossoblù ritrova capitan Ferrara dopo la squalifica e poi c’è Boccadamo che scalpita per un posto da titolare; il ragazzo di Taranto, con i colori rossoblù tatuati nell’anima, ha deciso la gara con il Latina sbloccando il digiuno dal gol della sua squadra che iniziava a diventare il tema predominante di ogni discorso sul Taranto calcio. Vero è che adesso è giunta l’ora che la mettano nel sacco gli attaccanti. L’ultimo a farlo è stato Tommasini lo 18 dicembre a Messina, in quell’occasione segnò anche Romano che è un centrocampista e poi Boccadamo che ha rotto l’astinenza.

Contro la Juve Stabia dovrebbe partire in avanti proprio Tommasini che potrebbe essere affiancato da Nocciolini, con Bifulco, Semprini e Rossetti pronti a dare il proprio contributo.

Con le vespe più che una gara per il Taranto sarà un vero e proprio esame di maturità: serve aggressività e precisione in trasferta per poter pensare di guardare la classifica con occhio diverso.

Mancano 12 partite e la zona playoff potrebbe non essere un miraggio ma potrebbe diventare realtà ma servono punti. E questa squadra potrebbe anche farcela se ingrana la marcia giusta, quella dell’entusiasmo di Boccadamo dopo il gol della scorsa settimana.