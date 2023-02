“Lo Giuro”: ecco il nuovo singolo di Flavio Leo e Riccardo d’Ostuni

SALENTO- E’ ancora una volta il cuore a prendere parola nell’ultimo singolo di Flavio Leo e Riccardo D’Ostuni. Dopo il successo di “Ciao Amore”, il duo salentino torna con un altro lavoro pop-lirico per riscaldare ancor di più questo imminente 14 febbraio. Ma questa volta lo fanno con una promessa “Lo Giuro”.

Si intitola così la nuova canzone, in cui si parla di una storia d’amore nata all’improvviso, portandosi appresso un passato difficile ma che attraverso questo nuovo “Noi” è pronta a vivere un presente-futuro diverso e perfetto.

“Questa canzone l’ho pensata e l’ho scritta dedicandola alla mia ragazza –racconta Flavio Leo– Gironzolava nella mia mente dai primi mesi della nostra relazione e poi è sbocciata come il nostro Amore. Ho deciso così di coinvolgere in questo progetto il mio amico Riccardo D’Ostuni per riuscire a dare un tocco ancora più forte e pieno di colore rendendo questa canzone unica. E ora vorremmo che questo messaggio d’amore arrivi dritto al cuore di chi ha la fortuna, come noi, di vivere una storia sincera e vera, in cui magari “Lo Giuro” possa diventare la colonna sonora perfetta per questo San Valentino”.

Il nuovo singolo sarà disponibile dall’11 febbraio su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip, realizzato da Flavio Leo, è una costellazione di pensieri in cui prendendo vita le parole della canzone, per poi concludersi negli occhi di colei che ha rapito il suo cuore.

E’ così tutto pronto, “Lo Giuro” sta per arrivare: aprite i vostri cuori, abbracciate le vostre emozioni e Buon San Valentino!



Ecco il link del video: https://youtu.be/PoesZr8wGwc