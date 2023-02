Il Lecce rallenta la corsa della Roma: al “Via del Mare” è solo 1-1

LECCE (di Carmen Tommasi) – Tra Lecce e Roma al Via del Mare si chiude sull’1-1. I gol tutti nel primo tempo: il primo è un autogol di Ibanez che porta in vantaggio i salentini e poi Dybala su rigore accorcia per la formazione capitolina. Domenica la squadra di mister Baroni, a quota 24, andrà a fare visita all’Atalanta: si gioca alle 12:30.

LE SCELTE, NESSUNA SORPRESA – In porta confermato il solito Falcone, pronto per guidare il quartetto difensivo composto da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. A centrocampo Hjulmand in cabina di regia e ai suoi lati Gonzalez e Blin. A sostegno di Colombo, Di Francesco e Strefezza sulle fasce. In casa Roma ancora panchina per Wijnaldum, pronto, però, a subentrare. A centrocampo Matic e Cristante affiancati da El Shaarawy e Zalewski sulle fasce. In attacco inamovibile Abraham, sostenuto da Pellegrini e Dybala sulla trequarti. In difesa Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio.

LA GARA, UN GOL PER PARTE – Un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria e poi al via con il match. Al 5′ Gallo prova il tiro dalla distanza, ma Rui Patricio c’è e all’7′ Baschirotto di testa, invitato da un calcio d’angolo pennellato da Strefezza, porta in vantaggio i suoi, ma è autogol di Ibanez. Al 14′ ci prova El Shaarawy, ma Falcone devia in corner.’. Penalty per la Roma dopo un tocco di mano di Strefezza nel tentativo di anticipare Smalling. Arriva il giallo per l’ala del Lecce e Dybala sigla l’1-1. Soffrono gli ospiti e i salentini fanno la partita. Al 37′ Colombo fa tutto bene, ma poi sbaglia tutto e fallisce l’occasione per portare in vantaggio i suoi. Al 43′ Dybala crossa e Abraham calcia, ma con una grande parata Falcone gli nega il gol.

Dopo 3′ di recupero e con Abraham che ci riprova si va a riposo sull’1-1. Al 46′ il portiere ospite risponde presente alla telefonata di Di Francesco. Ancora Falcome, al 50′, dice di no ad Abraham. Al 56′ Pellegrini calcia, ma il tiro è debole. Passano i minuti e il risultato non cambia. All’85’ Banda tira alto sopra la traversa. Dopo cinque minuti di recupero, in cui succede poco e nulla, Aureliano di Bologna fischia la fine del match: 1-1 e tutti a casa.

Lecce-Roma 1-1: il tabellino

MARCATORI: Ibanez 7′ pt, Dybala 17′ pt.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (74′ Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (67′ Personn); Strefezza (74′ Banda), Colombo (67′ Askildsen), Di Francesco (88′ Oudin). Allenatore: Marco Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (83′ Wijnaldum), El Shaarawy; Dybala, Pellegrini (88′ Solbakken); Abraham (83′ Belotti). Allenatore: José Mourinho.

AMMONITI: Strefezza 16′ pt, Ibanez 33′ pt, Colombo 52 st, Gonzalez, Hjulmand 91’st.

RECUPERO: 3’pt, 5′ st.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

NOTE: 25. 200 spettatori totali.