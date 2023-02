LECCE (di G. Serafino) – Si torna al “Via del Mare”, si cerca di dare continuità alla bella vittoria contro la Cremonese, ma soprattutto si tenta di fare lo sgambetto all’altra romana del campionato. Il Lecce va a caccia di altri punti pesanti nella corsa verso la salvezza e riceve la Roma di José Mourinho. In Salento la vittoria manca da un mese, dal successo cioè contro la Lazio e ora la truppa di mister Baroni sogna il colpaccio anche con gli altri capitolini, quelli giallorossi.

Quella contro la Roma sarà la prima di una serie di sfide dall’elevato coefficiente di difficoltà, ma i salentini hanno dimostrato nell’arco della stagione di potersela giocare contro chiunque e firmare l’ennesima sorpresa non una missione così impossibile. Anche perché si va verso la conferma del blocco iniziale che ha sbancato lo “Zini” di Cremona, con soli due piccoli dubbi per Baroni. Ci sono infatti da valutare le condizioni di Alexis Blin: il francese è recuperato, figura tra i convocati, ma ha saltato qualche seduta in settimana. Al suo posto, in mediana, potrebbe allora esserci Askildsen, entrato molto bene a gara in corso contro la Cremonese. Uno dei due completerà il pacchetto di centrocampo con capitan Hjulmand e Gonzalez. In difesa, davanti a Falcone, inamovibili Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. Ma scalpita anche Pezzella. Lì davanti il tridente non si tocca: Di Francesco, Strefezza e Colombo. Non disponibili Dermaku, Pongracic e Maleh.

In casa Roma ci sono ancora le scorie dell’affare Zaniolo che in settimana si è accasato al Galatasaray. E così Mourinho cerca di riportare piena serenità nell’ambiente. Il viatico è quello giusto dopo le vittorie contro Bologna, Fiorentina ed Empoli. Per il poker, i lupacchiotti si schiereranno con il 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling, Ibanez e Zalewski in difesa, Cristante, Matic ed El Shaarawy in mezzo, Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham.

Sugli spalti è atteso l’ennesimo sold-out della stagione. Arbitrerà l’incontro il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Calcio d’inizio alle ore 18: telecronaca su DAZN, mentre sarà possibile seguire la radiocronaca, in diretta, su Radio Rama.