Gioiella Prisma, Coach Di Pinto e Rizzo presentato la trasferta di Modena

TARANTO – Manca poco ormai per un’altra battaglia, un’altra finale, siamo al rush finale del massimo campionato di volley nazionale e la Gioiella Prisma Taranto va a Modena. Dopo la sconfitta con il Trento la squadra rossoblù ha bisogno di punti per provare a lasciare l’ultimo posto in classifica e per arrivare allo sconto diretto con Siena, della prossima settimana, nel migliore dei modi.

La squadra tarantina ha sempre giocato una buona pallavolo ma ha racimolato meno di quello che meritava. Appuntamento domani alle ore 18.00 al PalaPanini di Modena. Arbitreranno Andrea Pozzato e Alessandro Rossi.

Ne hanno parlato prima della partenza il coach Vincenzo Di Pinto e il libero Marco Rizzo, spiegando con quale spirito si affronta una gara così importante:

“Si affronta come abbiamo sempre fatto, giocando a buonissimi livelli – ha affermato il coach Di Pinto – anche se ci è mancato il guizzo e il coraggio in alcuni momenti importanti per fare più punti, non cambia la nostra filosofia, andiamo lì per provare ad avere più coraggio e per rischiare e per giocare oltre i nostri limiti. Noi stiamo facendo delle bellissime cose ma non basta ancora”.

“Ormai inutile dire sempre le stesse cose, queste partite valgono come una finale – Ha sottolineato Marco Rizzo – stiamo lavorando bene, abbiamo fatto una settimana di allenamento buona, quindi siamo determinati e andiamo a Modena a fare punti e anche qualcosina in più. Mancano 4 partite e dobbiamo fare tutto quello che possiamo. Con Trento è mancato poco, abbiamo giocato punto a punto. Anche a Modena avremo le nostre possibilità e dovremo sfruttarle”Gi