Fernando Nazaro premiato da “SanremOn”

SANREMO\GALLIPOLI – L’imprenditore Gallipolino Fernando Nazaro è stato premiato da SanremoOn per il suo impegno verso la sostenibilità e per la promozione del territorio. Il riconoscimento arriva in concomitanza alla 73^ edizione del Festival Di Sanremo, durante il Gran Galà al Victory Morgana Bay, organizzato dal patron Gino Foglia produttore televisivo del “Meeting del mare” e editore di Acs Magazine. Nazaro, vicepresidente di Confindustria Turismo Lecce, è stato l’unico imprenditore a ricevere il riconoscimento durante quest’edizione che ha visto premiati, tra gli altri, i cantanti Giuseppe Povia e Viola Valentino, l’artista Francesco Salvi, l’attore Mario D’amato e il dj Mitch di Radio 105. “É un bel traguardo ma rappresenta soprattutto una grande motivazione a fare sempre meglio e sempre di più – ha dichiarato Nazaro – ed è quello che mi auguro di fare”. L’imprenditore inoltre ha voluto condividere il premio ricevuto con il suo team, che lo affianca e lo sostiene ogni giorno.