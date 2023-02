Falsi dipendenti comunali, il sindaco su Facebook invita a stare attenti

NOVOLI – ATTENZIONE!!! IL COMUNE NON HA INVIATO EMISSARI PER CHIEDERE DENARO AI CITTADINI

“Sono stato contattato da diversi cittadini che mi hanno comunicato la presenza di due persone vestite di scuro con addosso delle pettorine che si aggiravano in via Trepuzzi chiedendo somme di denaro per conto del Comune”. E’ il post del primo cittadino di Novoli Marco De Luca che avverte i suoi concittadini.

“Voglio ribadire che il Comune non ha inviato emissari per chiedere contributi a nessuno, di fare attenzione e di contattare, nel caso, i Carabinieri o la Polizia Municipale.”