Di Francesco: “Squadra operaia, atteggiamento giusto per la salvezza”

LECCE – “Ottima partita di atteggiamento e di voglia. Abbiamo fatto la prestazione. Siamo stati, forse, poco determinati in alcune situazioni. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima. Sul nostro campo noi ci troviamo bene, forse Mourinho è abituato ad altri campi. Noi siamo il Lecce e con il lavoro quotidiano cerchiamo di migliorare come squadra. Ci sono tanti giovani ma lottiamo su ogni palla. Squadra operaia, atteggiamento mentale positivo. Ho calciato all’inizio del secondo tempo e speriamo nelle prossime partite di vedere la porta. Un consiglio a Banda? Ha grande qualità. Alla sua età non ero forte come lui. Ha solo il mio sostegno. L’Atalanta? Speriamo di fare risultato, a prescindere da chi segna. Testa solo alla salvezza”: così l’esterno d’attacco Federico Di Francesco dopo la gara pareggiata dal Lecce con la Roma al Via del Mare.

C. T.