Statuetta Madonna rubata in un asilo, i carabinieri ne comprano un’altra

CASARNO – Rubano nella notte una statuetta della Madonna in un asilo nido di Casarano e i carabinieri, rendendosi conto di quanto questa stesse a cuore al personale e ai bambini della scuola, decidono di acquistarne una analoga e regalarla alla dirigente scolastica. Protagonisti della vicenda sono i militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Casarano che, dopo essere intervenuti per un sopralluogo nell’asilo nido “Le giovani marmotte” interessato dal furto, hanno compiuto l’ammirevole gesto, posizionando nell’atrio dell’istituto la nuova statuetta, in sostituzione di quella rubata.