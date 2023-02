Scritte “No vax” sui muri della scuola al rione ”Casermette”

LECCE – Ancora scritte No Vax sui muri di un’istituto leccese. Questa volta ad essere presa di mira la scuola primaria del rione Casermette che si trova in Via Aprile. La scoperta è stata fatta dal personale scolastico questa mattina: muri imbrattati da spray rosso.

Sul posto gli agenti di Polizia che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini catturate dagli impianti di video sorveglianza presenti nella zona. Operai al lavoro per coprire l’atto vandalico messo a segno, evidentemente, nella notte.