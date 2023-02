Darsena San Cataldo, verso l’affidamento provvisorio della gestione

SAN CATALDO – Darsena di San Cataldo, l’Amministrazione comunale di Lecce indirà a breve una selezione pubblica per individuare l’operatore economico privato al quale affidare la gestione provvisoria per i prossimi tre anni. Lo scopo è quello di attivarne da subito il regolare uso per ragioni di interesse pubblico, come garantire un ormeggio sicuro e la possibilità di approvvigionamento di acqua e carburante da parte delle forze di polizia, dei pescatori professionisti e dei diportisti.

È l’indirizzo dato dalla Giunta nella delibera approvata nella seduta di ieri, nella quale si è disposta anche la prosecuzione del procedimento per classificare la darsena come struttura dedicata alla nautica da diporto all’interno del sistema portuale regionale e la revoca del contratto di gestione sottoscritto nel 2014 con la Finibus Terrae.

“La prospettiva – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci – una volta ottenuta la regolare classificazione, è quella di affidarla con nuovo bando per un periodo più lungo. Nel frattempo, l’obiettivo che ci siamo dati è poterla riattivare già l’estate prossima”.