Corte Costituzionale: illegittima proroga piano casa

PUGLIA – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre articoli della legge regionale riguardante la proroga del cosiddetto Piano Casa a tutto il 2022 nonché la proroga dei termini previsti per il recupero volumetrico dei sottotetti.

Quanto alla parte relativa alla proroga delle misure straordinarie concesse dal Piano Casa, di cui agli articoli uno e due della legge regionale 38/2021, la Corte ha chiarito che le reiterate proroghe delle misure derogatorie hanno di fatto reso stabile una disciplina eccezionale e transitoria, mettendo così a repentaglio l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica.

Anche in materia di sottotetti, la Corte ha stabilito che l’indefinito succedersi delle proroghe ha di fatto incentivato interventi difformi dai piani urbanistici e in contrasto con le specifiche finalità originarie di contenimento del consumo di suolo e dei consumi energetici.

La sentenza in esame non interviene sulla recente Legge Regionale 20/2022, meglio nota come Legge Ecocasa, anch’essa al vaglio della Suprema Corte; quindi, gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale riguardano esclusivamente il periodo di applicazione della proroga del vecchio Piano Casa.