Basket in carrozzina, serie B, inizia il Girone di ritorno, Lecce ospita il Catania

Nel campionato di Serie B di Basket in carrozzina, dopo la bellissima vittoria ottenuta in trasferta nel derby col Bari, terminato col punteggio di 57 a 49 in favore dei salentini, Lupiae Team Salento si prepara ad ospitare il Cus Catania.

La gara con i siciliani, valida per la prima giornata di ritorno del Girone D, per la squadra leccese guidata dal giocatore e coach Calò rappresenta l’occasione giusta per consolidare il secondo posto

Lupiae Team Salento ha disputato un girone d’andata più che positivo in perfetta linea con quella che è la sua storia.

A tal proposito Rocco Bortone, vice allenatore e pioniere insieme a Sergio Garzya della nascita del basket in carrozzina in Puglia, ha espresso un bel pensiero: “Se penso a questa avventura sportiva iniziata nel Duemila direi che il bilancio è più che positivo. Certo ci manca il sigillo della prima promozione in A, sfiorata negli ultimi anni per ben due volte, ma è anche vero che tanti sono i successi oltre il campo, nelle piazze, nelle aule e in tanti altri luoghi di aggregazione, al fine di far capire a tutti – ha concluso Bortone – quanto sia importante la funzione dello Sport ad ogni livello”.

Il Girone D è comandato da Taranto con 10 punti, mentre la secondo posto c’è il Lecce con 6 punti, seguono Pontecagnano, Palermo e Bari con 4 e chiude con 2 punti il Catania.

Appuntamento al “PalaVentura” di piazza Palio a Lecce sabato 11 febbraio alle ore 17:00, ingresso gratuito. Sarà possibile seguire la diretta della partita in streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea.