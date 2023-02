Basket in carrozzina, domenica torna in campo il Taranto

TARANTO – Comincia il girone di ritorno del campionato di serie B di Basket in carrozzina; nel Girone D la Cisa Boys Taranto Basket, capolista indiscussa, dopo l’incredibile filotto di cinque vittorie in cinque gare disputate, torna in campo dopo una pausa di tre settimane affrontando, domenica 12 febbraio alle ore 11.00, tra le mura amiche dell’ “Orazio Flacco” di Palagiano, il CUS Catania che sabato invece affronterà il Lecce. Per i siciliani dunque due gare in due giorni.

Abbiamo ascoltato il presidente e capitano Domenico Latagliata ed il coach Egidio L’Ingesso.

“La prima fase è andata benissimo – ha spiegato Latagliata – ora ci tocca il ritorno, ci stiamo allenando assiduamente dal lunedì al venerdì e lascio liberi i ragazzi solo il sabato e la domenica per recuperare, siamo pronti per la partita, non aspettiamo altro”.

“Abbiamo messo in difficoltà le altre squadre sfruttando l’attacco, siamo una delle squadre, che ha segnato maggiori canestri, tutti mi hanno dato il massimo – ha detto L’Ingesso – posso contare su 12 ragazzi che stanno dando il massimo”