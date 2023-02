Alletti sulla sfida di Modena: “Servirà dare più del 100%”

Cresce l’attesa a Taranto, tra gli amanti e appassionati di volley per la trasferta che la Gioiella Prisma Taranto si appresta a vivere a Modena.

Al PalaPanini si gioca domenica alle ore 18 e sarà una gara importantissima per il Taranto in chiave salvezza in questo rush finale della Superlega. Arbitreranno Andrea Pozzato e Alessandro Rossi.

All’andata vinse il Modena al PalaMazzola di Taranto e adesso la formazione gialloblù è ancora più in fiducia dopo la prova superlativa nei quarti di finale Cev Cup contro il Lubiana, vincendo 3-1 nonostante alcune difficoltà in ricezione; per Tommaso Rinaldi, autore di 20 punti con il 52%, in attacco 3 muri e ben 5 ace.

Inoltre gli emiliani sono reduci da due belle vittorie con Cisterna e Siena, in due partite molto tirate in cui hanno dimostrato di essere una squadra coriacea e determinata, che lotta per un secondo posto sicuro per poter disputare i play off in una posizione favorevole.

A pochi giorni della sfida ha parlato il vice capitano della squadra tarantina: “Siamo entrati nel momento clou della stagione. Siamo consapevoli che ogni domenica sarà una battaglia, una finale. Ci stiamo allenando cercando di portare in palestra quella cattiveria e determinazione che poi servirà la domenica durante la partita. Modena è un Top Club, ovviamente per riuscire a metterla in difficoltà servirà dare più del 100%. Partendo dalla nostra battuta. – ed ha concluso – Ma servirà una prestazione a 360 gradi”.