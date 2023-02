Virtus Francavilla, altra nota positiva l’esordio di Yakubiv

FRANCAVILLA FONTANA – La vittoria interna con il Giugliano per 4 a 1 che ha dato ancora più certezze alla Virtus Francavilla, presenta un’altra nota positiva, oltre ai gol di Maiorino e Patierno, oltre ai 3 punti, seppur nel finale, ha fatto il suo esordio un giovane prelevato nel mercato di gennaio, parliamo di Sergio Yakubiv, difensore italo-ucraino, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Crotone e ora alla corte di Calabro.

Pochi scampoli di gara per lui che poi si è presentato con personalità in sala stampa:

“è stato molto bello esordire con questa maglia e sono molto felice per questi tre punti portati a casa, con i compagni mi trovo molto bene, il pubblico è molto caloroso e la squadra è molto unita. Dobbiamo continuare a giocare come facciamo in casa, perché in casa siamo molto forti e spingiamo tanto, speriamo di riuscire a farlo anche a Latina e prendere questi tre punti”.

Anche Yakubiv si è proiettato subito al prossimo impegno e la voglia di cambiare il trend negativo in trasferta è immensa, da parte di tutti.

Se la squadra di Calabro inizia a vincere anche fuori casa non avrà problemi ad agguantare i play off e raggiungere dunque un risultato inaspettato nel periodo in cui tutto sembrava negativo.

Appuntamento domenica al Francioni di Latina, fischio d’inizio alle 14.30 arbitra Gioele Iacobellis della sezione di Pisa alla sua diciottesima presenza in serie C. Il fischietto toscano dirigerà per la prima volta la Virtus Francavilla.