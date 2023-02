Taranto, ricorso respinto, ora bisogna pensare solo alla Juve Stabia

TARANTO – Il ricorso che il Taranto aveva presentato dopo la gara con la Gelbison per una presunta irregolarità di un tesserato avversario nel presentare il documento di riconoscimento, chiedendo la vittoria a tavolino, è stato respinto. Lo 0 a 0 quindi è stato omologato ma alla società Gelbison è stata comminata un’ammenda di 1000 euro proprio per la modalità di presentazione del documento.

Archiviato questo discorso adesso testa solo al prossimo turno, leggendo un po’ di numeri.

I numeri, va evidenziato, non mentono mai ma bisogna saperli leggere.

E se parlando del Taranto di Capuano è stato sempre evidenziato il digiuno dal gol fino al capolavoro di Boccadamo che ha regalato la vittoria con il Latina, bisogna anche evidenziare che questa squadra è di una solidità granitica. Ed il perché è presto detto, con 31 gol incassati la squadra di Capuano ha la decima difesa del torneo, quindi perfettamente a metà poiché il Girone ha 20 squadre. Un particolare che diventa molto importante, perché se con i miglior attacchi si riempiano gli stadi e con le miglior difese che si costruiscono i successi. A guidare la difesa tarantina c’è un leader silenzioso che è riuscito a imporsi in questo torneo nonostante tutte le vicissitudini vissute dalla squadra, ed è Antonini, il brasiliano che ha anche siglato 3 gol. Questo è un calciatore che sta dimostrando la maturità giusta che potrebbe anche farlo salire di categoria nella prossima stagione. D’altronde ha solo 24 anni ed i piedi buoni oltre al senso della posizione e dunque può arrivare. Nel suo processo di maturazione però c’è questo finale di campionato in cui il Taranto può ambire, alzando un po’ l’asticella dell’attenzione, anche alla zona play off, bisogna crederci, e bisogna lottare.

Ciò detto si deve partire proprio da questa base e forti dei tre punti con il Latina, camminare a passo spedito verso la sfida con le vespe in Campania che si giocherà domenica alle 14.30 e sarà arbitrata da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.

Per i rossoblù sarà un esame importante, per capire se quel gol di Boccadamo, contro il Latina ha realmente fatto passare i titoli di coda su ogni negatività.