Happy Casa Brindisi, attenti a Verona: per il poker serve concentrazione

BRINDISI – Guai, adesso, a sentirsi arrivati. In casa New Basket Brindisi l’entusiasmo è riesploso dopo le tre vittorie consecutive che hanno permesso alla truppa di coach Vitucci di rilanciarsi in classifica, mettendosi alle spalle un periodo davvero difficile.

Il tris infilato contro Bologna, Reggiana e Venezia ha dato il giusto sprint alla comitiva biancazzurra: la delusione per un mese di dicembre deleterio aveva imposto di pensare unicamente a raggiungere quanto prima l’obiettivo della salvezza che, complice anche un mercato di riparazione chirurgico, ora è davvero questione di formalità.

Nulla è ancora deciso, certo, ma l’arrivo di Doron Lamb è coinciso con un nuovo spirito collettivo messo in mostra dalla Stella del Sud nelle ultime settimane. E i risultati si sono visti eccome.

Le rimonte, su tutte quella contro la capolista Bologna, hanno ringalluzzito un roster che rischiava di perdersi completamente, ma che adesso si è riscoperto unito, compatto ed in grado di potersela giocare praticamente con tutti.

Occhio però non abbassare la guardia. All’orizzonte c’è l’impegno contro Verona, formazione penultima in classifica e reduce da tre KO consecutivi. I gialloblu giungeranno in Salento con il chiaro intento di evitare la 13esima sconfitta stagionale e siglare il colpaccio in casa di una delle formazioni più in forma del momento in campionato.

Le motivazioni, si è visto, posso sopperire al gap tecnico e ribaltare ogni pronostico. A mister Vitucci il compito di galvanizzare i suoi e condurli al poker di successi.