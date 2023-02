Gioiella Prisma: fare punti a Modena e poi testa al Siena

TARANTO – L’obiettivo di Gioiella Prisma Taranto è quello di fare punti a Modena, domenica alla 18 per giocarsi tutto poi nello scontro diretto con Siena che arriverà al Pala Mazzola il 18 febbraio per dare vita ad uno scontro sportivo spettacolare al termine del quale una delle due contendenti potrebbe ritrovarsi con un piede nel baratro.

La salvezza è l’obiettivo della società del presidente Bongiovanni che con mille sacrifici mantiene a questi altissimi livelli la pallavolo tarantina.

In Superlega bisogna dire che Gioiella Prisma Taranto è la squadra costruita con meno risorse rispetto a tutte le altre ma questo però non significa non giocare una pallavolo di qualità. Tanta sfortuna però peri ragazzi di Di Pinto che hanno perso gare importanti per un nonnulla, per un piccolo calo di attenzione, per pochi punti, ma sono usciti sempre a testa dal campo.

Adesso bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo perché Modena è al secondo posto a pari punti, 35, con il Trentino ed ha perso solo 7 gare su 18, vincendone dunque 11. Una squadra solida allenata da un allenatore, Giani, che vive con questo sport nelle vene da sempre, che comunque non regalerà nulla.

Passo dopo passo per la Prisma, piedi per terra e impegno massimo, i conti si faranno alla fine.