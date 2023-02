Fuoco agli stabilimenti, a rischio la pineta di Frassanito: piromane in manette

OTRANTO – Un piromane è stato beccato mentre incendiava diversi lidi balneari e arrestato dai Carabinieri. L’episodio è avvenuto in località Frassanito a Otranto, quando i Vigili del Fuoco hanno ricevuto più segnalazioni telefoniche: la prima, riguardante un incendio di vaste dimensioni; la seconda, dopo pochi minuti, da parte di un cittadino il quale riferiva che, nella pineta retrostante il “Villaggio Conca Specchiulla”, erano stati appiccati vari focolai e che, in quelle immediate vicinanze, aveva individuato un soggetto, ripreso col proprio telefonino, che si aggirava tra la vegetazione. Giunti sul posto, gli operatori della Volante hanno fermato e identificato il soggetto, un salentino di 41 anni con problemi psichiatrici e con addosso materiale di probabile connessione con l’attività incendiaria. Dai primi accertamenti non si esclude che lo stesso uomo, poco prima, avesse provocato altri incendi alle strutture di due lidi balneari. Sul posto, unitamente ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri di Otranto e quelli della Stazione Forestale di Otranto. Le indagini sono in corso.