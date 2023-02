Aumento tasse imbarco Aeroporto del Salento, Pagliaro annuncia audizione in Commissione Trasporti

BRINDISI- Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro:

Per primi avevamo lanciato l’allarme sul rischio che l’aumento delle tasse d’imbarco aeroportuali deciso dal Comune di Brindisi sarebbe stato un boomerang per l’Aeroporto del Salento, e la protesta dell’associazione delle compagnie low coast conferma purtroppo i nostri timori.

Su questa vicenda presenterò un’audizione nella V Commissione Trasporti del Consiglio regionale, perché tutti i soggetti in causa – dall’amministrazione comunale brindisina ai vertici di Aeroporti di Puglia – vengano a dar conto del proprio operato e di scelte autolesioniste che rischiano di ripercuotersi non solo sullo scalo brindisino, con la fuga annunciata dalle compagnie low coast, ma sull’intera economia del Salento.