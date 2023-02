Altre 9 auto in fiamme nella notte. Il sindaco di Monteroni si rivolge al Prefetto

SALENTO – Non si placa l’escalation di incendi ai danni di autovetture nel Salento. Un fenomeno sempre più preoccupante e che si ripropone con cadenza giornaliera a macchia di leopardo in tantissimi paesi della provincia leccese. Gli ultimi casi in ordini di tempo riguardano Seclì e Monteroni. Proprio nel comune alle porte di Lecce gli episodi più gravi con ben 8 auto danneggiate dalle fiamme. Il rogo, che stando ai primi rilievi sembra essere di natura dolosa, ha distrutto completamente dapprima 4 auto posteggiate in via Tagliamento e via Cima Undici per poi espandersi e danneggiare altre quattro autovetture parcheggiate accanto. Peraltro il proprietario di alcune di queste autovetture già lo scorso mese aveva subito danni ad altre due auto interessate anche in quel caso da un incendio. Le fiamme hanno ridotto in scheletri di carrozzeria una Opel Meriva, un Lancia Musa, un’Audi A4 e una Opel Agila.

Le fiamme alte e intense hanno anche creato danni ad alcuni prospetti di abitazione, un contatore metano e ad alcuni infissi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alcune ore per mettere in sicurezza la zona interessata peraltro da un denso fumo che ha costretto alcune famiglie a lasciare le abitazioni. Un episodio grave che ha portato il sindaco Mariolina Pizzuto a chiedere la convocazione urgente del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza al prefetto per richiedere un rafforzamento dell’organico tra le forze dell’ordine presenti e più controlli notturni nel paese. L’altro episodio invece si è verificato a Seclì dove i vigili del fuoco sono intervenuti per una Bmw andata completamente distrutta dalle fiamme. Anche in questo caso alcune abitazioni hanno subito danni al prospetto.